Cioccolata calda: ricetta base, trucchi e varianti

Per scaldare i pomeriggi invernali e ritrovare il buon umore prepara la cioccolata calda in tazza seguendo la ricetta base oppure scegliendo tra diverse varianti golose

La cioccolata calda in tazza è la coccola per eccellenza dei pomeriggi invernali. Forse non possiamo permettercela proprio tutti i giorni, però ogni tanto possiamo concedercela!

Cioccolata calda: ricetta base

Come prepararla? Molti la fanno con il cacao in polvere ma la ricetta classica, per avere un risultato vellutato e cremoso, prevede il cioccolato, a scaglie o a cubetti, latte, fecola di patate e poco zucchero.

Per la ricetta base della cioccolata in tazza ti bastano 100 gr di cioccolato fondente, 30 gr di zucchero, 10 gr di fecola di patate e 6 dl di latte intero.

Per prima cosa trita il cioccolato e mettilo in un pentolino. Scalda quindi il latte con lo zucchero e versalo a filo sul cioccolato in modo da scioglierlo e formare una crema. Cuoci il tutto per 5 minuti a fiamma bassa, mescolando in continuazione. A parte stempera la fecola di patate con 2-3 cucchiai di latte e aggiungila al composto. Cuoci per altri 2 minuti, mescolando, in modo che risulti densa e cremosa. A questa cioccolata puoi aggiungere aromi vari, come le spezie nordiche: cannella, chiodi di garofano, anice stellato e zenzero. Tre spezie molto profumate che aggiungeranno un tocco quasi natalizio alla tua cioccolata. L’ideale è aggiungerle in polvere: puoi comprarle già così oppure tritarle finissime per poi mescolarle al cioccolato e al latte durante la cottura.

Cioccolata calda: le varianti golose

Per una variante ancora più golosa, usa la Nutella®: ti basterà scioglierla nel latte che avrai precedentemente messo a scaldare per avere una cioccolata calda alla nocciola. In questo caso però fai molta attenzione quando aggiungi lo zucchero, prima assaggiala, il rischio è che sia già molto dolce così al naturale! Un’altra idea sfiziosa: servi la tua cioccolata calda con la panna.

Cioccolata calda: le idee divertenti

Puoi seguire la ricetta tradizionale della cioccolata viennese oppure, per una cioccolata calda divertente, puoi usare degli smarties colorati: mettili su un tagliere e con il pestacarne riducili in briciole, quindi aggiungi la granella che hai ottenuto sulla panna montata. Un’altra idea divertente perfetta per una festa? Cioccolata calda e marshmallow! Sembra un’accoppiata micidiale, ma in America spesso sì fa. È un mix che farà impazzire di gioia i bambini.

Cioccolata calda: abbinamenti insoliti

Niente bambini? Cerchi un’idea golosa per soli adulti? Cioccolata calda, rhum o whiskey: qualunque sia il tuo abbinamento alcolico preferito, per gustare una cioccolata corretta, con una marcia in più, aggiungine un goccio a cioccolata completata! Un abbinamento a contrasto? Prepara una cioccolata calda e servila con una pallina di gelato alla vaniglia. O al gusto crema, o al fiordilatte: sarà comunque una goduria…

Un tocco piccante è ciò che ti conquista? Ti basta aggiungere al cioccolato del peperoncino piccante. Puoi scegliere di utilizzare direttamente una barretta aromatizzata con questa spezia oppure di tritare finemente del peperoncino secco e aggiungerlo in preparazione. Avrai una cioccolata piccante afrodisiaca!

Cioccolata calda senza latte

Per gli intolleranti al lattosio o per i vegani, la cioccolata calda si può preparare anche senza latte. Il procedimento è semplice: basterà sostituire il latte con l’acqua calda. Il risultato è molto simile, ma la bevanda risulterà più leggera e facilmente digeribile. Per realizzare la cioccolata calda senza latte, aggiungi l’acqua a filo nel pentolino, mescolando il preparato al cacao. La quantità di acqua da usare dipende dalla consistenza che si vuole dare alla cioccolata, quindi il consiglio è di aggiungerne poco alla volta. Il latte, poi, si può sostituire con le numerose bevande vegetali in commercio, a base di soia, avena, latte di mandorla o di riso.

Cioccolata calda col Bimby

Per gli amanti del Bimby, la cioccolata calda si può preparare anche con il famoso robot da cucina. Sarà sufficiente raccogliere nel boccale il latte, il cacao, lo zucchero e l’amido (o la fecola), chiudere il coperchio e cuocere per 12 minuti a 90° con velocità 4. Una volta trascorso il tempo di cottura, il preparato andrà versato nelle tazze e guarnito a piacere.

Cioccolata calda calorie

Le calorie di una tazza di cioccolata calda dipendono dagli ingredienti utilizzati e dalla porzione servita. Se alla bevanda si aggiungono altre guarnizioni, come per esempio panna o marshmallow, è chiaro che le calorie aumentano. In media, però, una normale tazza di cioccolata calda, servita senza aggiunte, e in una porzione compresa tra i 150 e i 250 ml, contiene tra le 140 e le 230 kcal.