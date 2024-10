Arriva l’autunno, e con esso, le buonissime castagne. Il clima cambia e si ha voglia di qualcosa di caldo, qualcosa che appaghi la nostra golosità. Davanti a un bel camino o davanti alla tv, sbucciare e gustare una buona castagna, è una coccola da non farsi mancare. L’alternativa alla classica cottura in forno, in padella o nel camino è la preparazione con la friggitrice ad aria. Non è affatto complicato e il risultato sarà molto soddisfacente. Otterrete delle castagne facili da sbucciare e molto gustose.

Castagne: le proprietà

Per i nostri antenati le castagne hanno avuto la stessa importanza del pane e hanno sollevato tante persone dalle carestie. Questi frutti vantano infatti svariate proprietà; forse non sapete che quel buon sapore è accompagnato inoltre da vitamine del gruppo B, vitamina D, C… Contengono acido folico fondamentale per fissare il ferro in esse contenuto, magnesio, selenio, fosforo, calcio, zolfo…

Si potrebbe davvero continuare a lungo con questo elenco tecnico ma quello che ci interessa ancora di più è che tutti questi elementi fondamentali riuniti in un solo frutto rappresentano un vero e proprio ricostituente per chi è un po’ giù di corda; migliorano infatti la qualità del sonno, distendono i nervi, aiutano la memoria, sono antibatteriche, fortificanti per le ossa e per l’organismo in generale, alleate in gravidanza, contribuiscono inoltre a ridurre il colesterolo e sono prive di glutine. In poche parole, quegli insidiosi ricci sembrano messi apposta per custodire delle preziose pepite, ma non mettetele in cassaforte, portatele piuttosto sulle vostre tavole.

Informazioni nutrizionali per 100 grammi

Calorie: 193 Kcal;

Carboidrati: 41,8 g;

Grassi: 2,4 g;

Proteine: 2 g.

Castagne: gli impieghi in cucina

Le castagne concentrano diversi e opposti sapori in un solo frutto, prevale sempre il dolce ma è presente una fievole nota salata e una remota sfumatura amarognola. Certo è che questa caratteristica le rende ancor più versatili in cucina. Con la farina si può fare la pasta fresca; le tagliatelle o gli gnocchi ad esempio sono squisiti, anche le zuppe con le castagne sono ottime. E poi ci sono i dolci; torte, muffin e biscotti: aggiungere a questi ultimi farina di castagne dà un carattere rustico.

Poi c’è il castagnaccio, un dolce così semplice e buono: pensate che si prepara solo con farina di castagne, uvetta, rosmarino, pinoli e acqua e il bello è che lo zucchero non serve perché le castagne sono già naturalmente dolci. Solo una cosa: ricordate di non esagerare con le quantità poiché potrebbero provocare gonfiore addominale e perché sono molto caloriche; infatti anche se contengono una modesta quantità di proteine, ricordate di trattarle come fossero carboidrati perché ne sono molto più ricche.

Castagne: come cuocerle in friggitrice ad aria

La preparazione è davvero facilissima e alla portata di chiunque ci voglia provare. Siamo tutti d’accordo che il fascino e l’atmosfera creata dalle castagne che scoppiettano nel camino è un’altra cosa, ma se parliamo di gusto, la friggitrice ad aria non è da meno rispetto alle alternative già conosciute.

Per le castagne cotte nella friggitrice ad aria, è possibile evitare l’ammollo. Dovete sciacquare le castagne sotto l’acqua corrente, asciugarle molto bene e inciderle con un coltello o con una pinza taglia castagne. Questo passaggio è molto importante per evitare che scoppino durante la cottura. Il taglio dovrà essere fatto da un lato all’altro del frutto. Fare molta attenzione ad arrivare fino a sfiorare la polpa, senza però inciderla.

Una volta terminata l’incisione, trasferitele nel cestello della friggitrice ad aria, precedentemente preriscaldata a 200 gradi. Cercate di fare un solo strato evitando di sovrapporle, e ora lasciate cuocere per 13 minuti. Durante la cottura, ogni 4/5 minuti, ricordate di scuotere un paio di volte il cestello. Terminati i 13 minuti, le vostre castagne saranno pronte. Gustatele belle calde e perché no, in compagnia di un buon bicchiere di vino rosso!

Conservazione e consigli

In alternativa alle classiche castagne, potete acquistare i Marroni, più grandi ma un po’ più costosi. La procedura per la preparazione in friggitrice ad aria non cambia.

Difficilmente avanzeranno ma se dovesse accadere, ricordate che le potete conservare fino a 2 giorni.

Come sbucciare le castagne

Se non utilizzate la friggitrice ad aria, ma i tradizionali metodi di cottura (in padella, bollite o in forno), è importante mettere in ammollo le castagne. Mettetele in un ampio recipiente e ricopritele con dell’acqua fredda. Lasciate in ammollo per almeno 2-3 ore. Le castagne marce emergeranno in superficie. Inoltre, questo primo accorgimento vi permetterà di ammorbidire la pelle delle castagne, così da poterle sbucciare, anche da crude, più velocemente.

È poi importante incidere le castagne e, soprattutto, farlo nel modo corretto. Così facendo, eviterete lo spiacevole “effetto popcorn”, ossia che le castagne scoppino durante la cottura. Aiutandovi con un coltellino appuntito, dovete incidere ogni castagna dal lato bombato. È necessario incidere per 3/4, con un taglio orizzontale. Se utilizzate una padella, cuocete le caldarroste a fiamma dolce, così non rischierete di bruciare subito il guscio esterno, rendendo più difficile l’apertura. Inoltre, dovete girare le castagne con cura ogni paio di minuti, in modo da procedere a una cottura uniforme. Se, invece, avete intenzione di bollire le castagne, allora è sempre meglio aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d’oliva nell’acqua, così la pelle interna si staccherà subito. Dopo averle tolte dal fuoco, ricoprite per bene le castagne con un panno e lasciate riposare per almeno 5 minuti prima di mangiarle. In poco tempo si creerà l’umidità, la pelle si ammorbidirà e potrete rimuoverla senza problemi. In alternativa, potete inserire le castagne all’interno di un sacchetto gelo per il freezer, chiudere con un nodo e lasciare riposare per 10 minuti.

Qualche altro piccolo accorgimento

Per sbucciare le castagne in poche semplici mosse, bisogna dare un colpo secco con il palmo della mano alle castagne appena cotte, proprio come quando schiacciate l’aglio per le ricette di cucina. Se sono ancora troppo calde, lasciate raffreddare per qualche minuto per evitare di scottarvi. Se, dopo averle tolte dal fuoco, vi rendete conto che ancora sono un po’ crude allora potete metterle per 1-2 minuti in microonde o, comunque, finché non raggiungeranno il grado di morbidezza desiderato.