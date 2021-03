V ersatili e super pratici: ecco 10 accessori che svolteranno la tua vita in cucina, migliorando le tue ricette e facendoti risparmiare tempo e fatica

Gli utensili da cucina smart

Utensili da cucina: sei proprio sicura di avere tutto quello che ti serve per migliorare il tuo ménage ai fornelli?

Che tu sia una food lover convinta o che tu preferisca stare in cucina lo stretto necessario, con ogni probabilità esistono ancora piccole astuzie che non conosci e che possono davvero rappresentare una svolta.

Imperativo categorico degli utensili da cucina: risparmiare tempo e fatica ma anche perfezionare le tue ricette. Perché, si sa, per cucinare bene servono anche e soprattutto gli accessori giusti.

Dalla spianatoia pieghevole super tattica al cucchiaio-bilancia per dosare gli ingredienti in modo pratico e veloce, abbiamo selezionato per te 10 utensili da cucina da avere subito e magari da regalare agli amici aspiranti chef. Eccoli!

La spianatoia tattica

Quando si tratta di impastare hai sempre il timore di sporcare troppo i ripiani della cucina? Quello che ti ci vuole allora è un tappetino tattico in silicone sul quale stendere i tuoi impasti. La chicca in più? Puoi utilizzarlo anche per regolarti su misure e quantità grazie alle facili info che trovi stampate sopra.

Il tagliaimpasto multiuso

Se pane, pizze, focacce e impasti di vario tipo sono la tua passione, è arrivato il momento di averne uno: parliamo del pratico tagliaimpasto con indicatori di misura lungo il bordo della lama. Dotato di comodo manico antiscivolo sagomato, puoi lavarlo in lavastoviglie e ti farà sentire in un attimo una professionista dell'impasto perfetto.

Il cucchiaio-bilancia

La bilancia più pratica e comoda in assoluto? È quella fatta a forma di cucchiaio con cui puoi misurare olio, farina, lievito in polvere, burro e molto altro. Con una batteria inclusa, è precisa e dispone di un cucchiaio rimovibile che può essere facilmente lavato.

L'affettaverdure regolabile

Se ancora non ne possiedi uno, è arrivato il momento di provvedere: l'affettaverdure è tra gli utensili da cucina da avere perché ti permette di tagliare zucchine, carote, patate ma anche frutta, in fettine super sottili e con pochissimo sforzo. Così puoi aggiungerle in un attimo alle tue insalate, allo yogurt o alle zuppe. Il dettaglio in più? Il paradito che ti consente di evitare spiacevoli inconvenienti.

Le spatole in silicone

Pensi che il classico cucchiaio di legno possa bastarti? Allora non hai ancora provato la spatola in silicone: oltre a permetterti di mescolare senza graffiare le tue pentole antiaderenti, è perfetta per i barattoli più stretti e per rimuovere l'impasto della torta dalla ciotola senza perderne nemmeno una goccia. Nel set che acquisti online, trovi 4 spatole in diversi colori sprint.

Il pelaverdure con contenitore

Non il classico pela patate: questo sbuccia verdure ha ben tre lame, in modo da poter essere utilizzato con verdure e ortaggi diversi (patate comprese). Ma il dettaglio interessante è il contenitore che rende qualsiasi operazione di sbucciatura più veloce e pulita. Puoi usarlo anche per tagliare a fette sottilissime carote, ravanelli e cetrioli e quando hai finito lo metti direttamente in lavastoviglie.

Il set di imbuti spiritoso

Gli imbuti in cucina servono sempre, sceglili allora in una versione colorata e divertente che puoi tenere in bella vista sulla credenza della cucina. Il set di Vigar è composto da tre imbuti in silicone impilabili e lavabili in lavastoviglie. Un regalo simpatico anche per le amiche.

Le formine per ravioli e panzerotti

Ami preparare ravioli e panzerotti home made? Allora andrai pazza per queste formine: i due semicerchi sono uniti da un perno e, una volta chiusi, modellano l’impasto e increspano i bordi sigillandoli alla perfezione. Il set è formato da quattro pezzi con diametro da 6, 8, 10 e 12 cm.

Lo scolapasta pieghevole

Se il tuo problema è il poco spazio a disposizione, un accessorio utile è lo scolapasta pieghevole a "ingombro zero". Nel set che trovi online ce ne sono due in silicone di diverse dimensioni, e dal design ergonomico e funzionale.

Il set di coltelli

Infine, tra gli utensili da cucina non può mancare nemmeno un set di coltelli multiuso. Quelli di Yabano hanno una lama affilata in acciaio inossidabile con un ceppo in rovere dove riporli. Resistenti e duraturi, hanno un design ergonomico e sono super leggeri.

