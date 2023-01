Le migliori app per fare la spesa risparmiando

L 'aumento dei prezzi, purtroppo, sembra inarrestabile. Però fare la spesa rimane indispensabile per tutti noi e quindi abbiamo cercato le migliori app per una spesa intelligente che ci faccia risparmiare sul prezzo, ma non sulla qualità

Lista della spesa alla mano e via! Si arriva al supermercato con una sola idea in testa: minima spesa, massima resa. Ecco quali sono le app più comode per fare una spesa vantaggiosa e buona, risparmiando sul prezzo finale ma non sulla qualità e sul gusto di ciò che compriamo.

PromoQui

Quest'app aiuta le famiglie a risparmiare mostrando tutte le promozioni e i prodotti in offerta di ogni supermercato in cui ci si reca. Basta selezionare il market in cui si preferisce fare la spesa e immediatamente l'app mostrerà i prodotti più vantaggiosi e le migliori offerte del giorno o della settimana.

IntelliList

IntelliList è l'app amica del risparmio. Con quest'applicazione è possibile organizzare i proprio acquisti e salvarli in memoria per confrontare i prodotti già acquistati con quelli nuovi o in offerta per vedere il vantaggio possibile, oppure l'eventuale risparmio. Con la funzione "salva spesa" si memorizzano tutti gli acquisti fatti e si possono confrontare i prezzi fra i vari supermercati per scegliere quelli più convenienti o vicini a noi!

Dove Conviene

Un'app molto comoda per risparmiare, perché permette di pianificare la spesa da casa. Con questa piattaforma si possono conoscere velocemente tutte le offerte dei supermercati in zona e confrontare prodotti in sconto e volantini. Non solo nell'ambito alimentare, ma anche vestiario, elettronica e utensileria.

Volantino Facile

Lo scopo di questa app è quello di rendere facile ogni consultazione di volantini pubblicitari e offerte. Con quest'app si possono cercare market, supermercati e alimentari per vedere nelle vicinanze quali offerte sui prodotti da banco o nel reparto frutta-verdura convengono.

Risparmio Super!

Se si abita in una zona con molti supermercati, quest'app è quello che serve! Una piattaforma molto semplice ed intuitiva: si compila la lista della spesa e l'app dice in quale punto vendita si trovano i prezzi migliori e dove conviene fare acquisti.

Se tutte queste app, pur essendo le migliori sulla piazza, ancora non soddisfano le vostre esigenze, si possono sempre consultare le grandi piattaforma pensate per il risparmio come Amazon, Ebay o Groupon. Qui non si troveranno certo prodotti tipici o specificatamente alimentari ma si possono consultare vari prezzi riguardo cene già pronte, offerte su alcuni prodotti di uso comune e materiale domestico, ma anche ticket e buoni sconto di varia natura e per ogni eventualità.