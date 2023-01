App per programmare il menu settimanale

Q uando si avvicina l'ora di cena occorre fantasia e organizzazione, ma può essere utile anche una app! Ecco le migliori per trovare ispirazione in cucina tutta la settimana

Perché scaricare un'app per le cene di tutta la settimana

Intanto per non farsi mai trovare impreparati, per non dover ricorrere al fast food o alla pizza ordinata al volo e per dare quantomeno un ordine mentale alle cene in famiglia. In secondo luogo avere un'app che pensa per noi ad un menù settimanale in base a ciò che abbiamo in casa è molto utile per scoprire nuove ricette e nuove fantasie in cucina, ci aiuta a sperimentare cose mai provate e rimetterci ai fornelli come improvvisati chef!

Cucino Sano

L'app preferita dagli italiani. Questa applicazione aiuta non solo a dilettarsi con nuove sfiziose ricette, ma anche a mantenere una dieta equilibrata tramite pasti sani.

Su Cucino Sano ci sono centinaia di ricette facili e sane, ideate da Rossana Dian (instagrammer @cucinosano), che permettono di fare ricerche fra categorie tipo insalate, primi, secondi, contorni, antipasti etc e di salvare le ricette preferite.

Si possono poi creare delle cartelle attraverso ricerche facili come "ho voglia di..." oppure "cena leggera prima della partita di calcetto..." . Insomma, un'app utile per tutti!

Easy Menu Planner

Quest'app consente di comporre menu di pranzo e cena in contemporanea alla lista della spesa settimanale o mensile. Un'applicazione per pianificare giorno per giorno che cosa preparare, generare un menù settimanale e ricevere subito una lista della spesa virtuale con suggerimenti su ingredienti e ricette.

Un'app che toglie lo stress della spesa e aggiunge fantasia in cucina!

Weekly Menu

Un'app per il menù settimanale integrata con Alexa. Si tratta di una favolosa lavagna digitale dove si possono scrivere ricette e suggerimenti per pranzi, cene, spuntini e nuove ricette per tutta la famiglia.

Una bella comodità: è possibile chiedere all'app di interagire direttamente con Alexa, per domandare cosa propone oggi il menù o quali pasti suggerisce per una cena in famiglia o un'occasione speciale. Si possono ovviamente inserire allergie e intolleranze, in modo che l'app memorizzi quali ricette è meglio evitare e quali piatti proporre per fare contenti tutti.

Pepperplate

Quest'app vive della funzione multipiattaforma che permette di raccogliere le ricette caricate da parte di tutti i dispositivi che si decidono di collegare. La sua funzione principale è quella di aiutare a fare la spesa perché schedula in anticipo la preparazione dei piatti e dei pasti, per non farsi mancare niente ed evitare di tornare a casa dimenticando di prendere qualcosa al supermercato.

I momenti dei pasti in famiglia si sincronizzano su tutti i dispositivi ed è possibile scambiarsi messaggi, condividere ricette, suggerire ingredienti e nuove preparazioni. Insomma, una vita digitale volta al mondo culinario!

UniMeal

Quest'app è pensata per le famiglie che vogliono/devono reguire un regime alimentare controllato o bilanciato su una dieta. L'applicazione permette di creare evalutare più di 1000 piani alimentari settimanali e scegliere quello che fa al caso proprio.

Proprio perché ogni corpo è unico, questa app permette piani alimentari personalizzati e unici, pensati su misura da dietologi e nutrizionisti, per tutta la famiglia. Con quest'applicazione è possibile crere piani alimentari in base alle prorpie esigenze e preferenze, ma anche valutare allenamenti a casa creati da professionisti per aumentare il metabolismo.