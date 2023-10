Insalata di spinaci e melograno: fresca armonia

L’insalata di spinaci con chicchi di melograno si prepara in pochissimi minuti, per una pasto leggero e appetitoso

Questa fresca insalata di spinaci e melograno si presta a lievi modifiche, che puoi fare secondo il tuo gusto e quello dei commensali: un’idea originale è sostituire le mandorle con i pistacchi o le noci e i chicchi di melograno con le fragole, che si sposano benissimo con gli spinaci

Ingredienti

400 g di spinaci o spinacini freschi

250 g di pecorino

Chicchi di metà melograno

Un pugno di mandorle pelate

Olio extravergine di oliva

Sale fino

Pepe nero

Come preparare l’insalata di spinaci e melograno

La prima cosa da fare per preparare l’insalata di spinaci e melograno è lavare la verdura sotto l’acqua corrente. Pulisci gli spinaci o gli spinacini con cura e dividi le foglie se sono ancora attaccate. Sono in commercio anche gli spinaci freschi già puliti. Procedi disponendo gli spinaci in una ciotola. Se preferisci, puoi tagliarli a strisce.

Il passo seguente è grattugiare il pecorino a scaglie, oppure puoi decidere di tagliarlo a cubetti dello spessore di circa un centimetro, così da gustarlo meglio.Successivamente disponi le mandorle pelate in una teglia ricoperta di carta da forno e condisci con un po’ di sale. Inforna per qualche minuto in modalità grill, fino a che non avranno assunto un colore dorato.

A questo punto il passo successivo per preparare l’insalata di spinaci e melograno è mettere tutto insieme. Pulisci il melograno, avendo cura di eliminare la parte bianca amara, poi cospargi i chicchi sugli spinaci e aggiungi il resto degli ingredienti. Lascia da parte una manciata di chicchi per decorare alla fine.Un trionfo di colori e sapori: un letto di spinaci verdi, i chicci rossi, il pecorino e le mandorle adagiati su di un piatto da portata o in una coppa. Condisci con abbondante olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e uno di pepe nero e mescola, affinché tutto prenda sapore e sia ben amalgamato.