Miglio: proprietà, benefici e utilizzo in cucina

Diffuso in Africa e India, il miglio è un cosidetto "falso cereale", vale a dire che pur non facendo parte della famiglia delle graminacee, ha caratteristiche e valori nutritivi molto simili a quelli dei cereali.

Il miglior derica da una pianta che cresce su terreni incolti mostrando un'alta resistenza alla siccità ed è presente anche in Europa sebbene non sia fra i prodotti più utilizzati dalla nostra cucina. Gli scavi archeologici hanno evidenziato che in Italia si trova traccia di coltivazioni di miglio fin dall'epoca preistorica.

Proprietà e valori nutrizionali

Ricco di vitamine A e B, fibra, proteine (11%), sali minerali, possiede un valore dietetico elevato, dunque la sua assunzione è consigliata nella dieta vegetariana e nei periodi di stanchezza.

Nutriente e leggero, il miglio è un alimento prezioso: puoi trovarlo in grani, fiocchi o farina. Lessato e tostato in padella, può essere un accompagnamento per le verdure, ma è delizioso anche in insalata oppure nell'impasto di polpette e focacce.

Grazie alla lecitina, il miglio combatte il colesterolo ed è particolarmente adatto per chi ha una vita sedentaria.

E' ideale per la dieta senza glutine

Ricco di amido, il miglio presenta numerose sostanze nutritive fra cui ferro, silicio, fosforo, magnesio e vitamine del gruppo A e B.

Facilmente digeribile, non contiene glutine, dunque può essere utilizzato anche in presenza di problemi di intolleranza e celiachia. Sai che il miglio può essere conservato per anni? Utilizzato in maniera diffusa nella cucina del Medioevo, il miglio nel 1378 salvò Venezia dall'assedio genovese grazie alle scorte contenute nei magazzini cittadini. La farina tende a degradarsi più rapidamente, invece in grani si mantiene a lungo, per questo in cucina è comodo acquistarlo direttamente in chicchi e utilizzare un frullatore per macinare il miglio nelle ricette in cui è previsto.

E' un ricostituente per ossa e capelli

Grazie al contenuto di sali minerali quale il silicio, il miglio è una potente ricette di salute e bellezza utile per il benessere dell'apparato osteoarticolare, oltre che per la salvaguardia di unghie e capelli.

Hai capelli fragili? Durante autunno e primavera i capelli possono apparire sfibrati, per questo è utile favorire la formazione di cheratina con questo elemento. Oltre a un consumo regolare di miglio nella dieta, risulta molto efficace un ciclo di integratori: in breve tempo ti permetteranno di osservare risultati significativi per la vitalità della tua chioma. Integratori specifici contenenti estratti di miglio sono consigliati per rinforzare unghie con tendenza a sfaldarsi e per contrastare la perdita di capelli.

Prezioso ricostituente, è amico delle donne in gravidanza e durante l'allattamento sarà benefico su ossa, pelle, unghie e capelli.

E' un alimento energetico

Durante gravidanza e allattamento è necessario assumere elementi altamente nutritivi, quale il miglio, in grado di aiutare la madre con una dieta ricca di energia e combattere la stanchezza.

A colazione puoi assumerlo in fiocchi nello yogurt oppure impiegarlo nell'impasto per la focaccia o i biscotti: il miglio è ottimo anche in insalata e come contorno, insieme a tante verdure fresche. Diuretico e digestivo, ha un'importante azione antianemica.

Inoltre, grazie all'effetto alcalinizzante, il miglio aiuta il benessere del sistema linfatico e combatte l'acidità di stomaco.

Come cucinare il miglio

Sciacqua con abbondante acqua i chicchi di miglio, poi metti a bollire aggiungendo, a piacere, un pizzico di sale. Lascia cuocere per 20 minuti circa senza mescolare: una pentole dotata di fondo spesso renderà più facile a cottura abbreviando i tempi e distribuendo il calore in modo omogeneo.

Hai poco tempo? Fai saltare in padella il miglio già cotto con l'aggiunta di verdure di stagione e, se ami i sapori vivaci, non dimenticare di aggiungere porro tagliato a fette sottili, salvia, rosmarino o una spolverata di curcuma. Grazie agli zuccheri complessi avrai un piatto nutriente, attento a una dieta salutare e ricca di colore.

Se hai un'ora a disposizione sbizzarrisci la fantasia: con il miglio è possibile creare gustose minestre, polpette, sformati, polenta oppure in insalata.

