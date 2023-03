Friggere senza odori? Si può

H ai voglia di patatine fritte o di croccanti frittele, ma eviti di prepararle perché altrimenti in casa in un attimo sembra di stare in un fast food? Le nonne ci vengono in aiuto!

Una fetta di mela nell’olio

Acqua e aceto

I chiodi di garofano

Il limone

Friggere senza odori sembra quasi un'impresa impossibile. Aprire tutte le finestre è la prima soluzione, ma non sempre si può fare, e ti ritrovi con la casa puzzolente di fritto per giorni. Come per molte altri aspetti della vita, le nonne ci vengono incontro con qualche semplice e funzionale consiglio. Scopri i trucchi più furbi per accontentare la gola e salvare la casa. Oltre a friggere senza odori in cucina, è importante imparare poi a ottenere un fritto leggero e croccante, anche senza friggitrice. Ecco qualche dritta. Una fetta di mela nell'olio Una fettina di mela nell'olio o più fettine se avete in previsione di friggere molto, a freddo, aiuta a prevenire l'odore e ti aiuterà a capire quando l'olio avrà raggiunto la giusta temperatura per la frittura, perché sfrigolerà.Ricorda però di togliere i semini dalla fetta della mela! Acqua e aceto Un'altra soluzione può essere, soprattutto nel caso di un fritto di pesce, quella di mettere a bollire acqua e aceto in un pentolino vicino alla pentola in cui stai friggendo. Annienterà gli odori. I chiodi di garofano Se l'odore dell'aceto ti dà fastidio, un'altra ottima soluzione è quella di far bollire l'acqua con all'interno dei chiodi di garofano. Il vapore generato annullerà il puzzo di fritto. Il limone Se prevedi di friggere molto, spremi all'interno dell'olio mezzo limone e tuffalo interamente con la stessa buccia. Donerà un'aroma molto piacevole al fritto ed eliminerà gli odori. Il prezzemolo Un altro rimedio della nonna è di abbinare due cose: da un lato metti del prezzemolo nell'olio che usi per friggere. Una volta conclusa la frittura metti subito a bollire un pentolino con acqua, chiodi di garofano e alloro.