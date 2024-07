Week-end e voglia di cedere a qualche tentazione. Se dobbiamo peccare di gola, meglio farlo in maniera consapevole sapendo su cosa puntare. Ecco alcune dei cocktail light meno caloriche con cui accompagnare il rito dell’aperitivo.

Leggi anche I rooftop più suggestivi per l’aperitivo o una cena con vista

Cocktail light che non fanno ingrassare

Gli aperitivi con gli amici, sia in casa sia fuori, spesso sostituiscono la cena e diventano i protagonisti della serata. Ma per non eccedere con calorie e zuccheri, è bene prendere nota di questa drink list di cocktail light da sorseggiare senza sensi di colpa. Vediamo i consigli per fare in casa cocktail ipocalorici e quali scegliere quando si esce.

Come realizzare cocktail light

Se non hai voglia di uscire e preferisci invitare a casa tua gli amici, ecco come preparare cocktail ipocalorici per rallegrare la serata senza eccessi.

Scegli un succo fresco al 100% , senza zucchero, piuttosto che sciroppi o miscele.

, senza zucchero, piuttosto che sciroppi o miscele. Usa seltz aromatizzato , acqua frizzante o la soda club a zero calorie al posto delle bevande analcoliche.

, acqua frizzante o la soda club a zero calorie al posto delle bevande analcoliche. Al posto della granatina , utilizza succo di melograno al naturale o addolcito con stevia o agave .

, utilizza succo di melograno al naturale o addolcito con o . Pochi ingredienti: meno ne mixi e meno calorie assumi.

Non aggiungere liquori in crema o a base di panna: altrimenti le calorie del cocktail lieviteranno fino a raddoppiare.

o a base di panna: altrimenti le calorie del cocktail lieviteranno fino a raddoppiare. Non usare troppi ingredienti : potresti arrivare a bere sino a 700 calorie con un drink.

: potresti arrivare a bere sino a 700 calorie con un drink. Non sorseggiare un vino dolce da dessert, liquoroso o un passito, che ha di media, circa 40 calorie in più rispetto al vino da tavola.

Di seguito trovi alcune idee semplici per realizzare da sola i cocktail ipocalorici meno ingrassanti.

Mojito al melograno: 100 calorie

Non vanificare tutti gli sforzi di un’intera giornata. Un cocktail può rovinare ogni buona azione a tavola (e la forza di volontà!). Come resistere a un mojito? Preparalo con il melograno. Invece di usare lo zucchero, usa un pestello di legno o un cucchiaio grande per schiacciare delicatamente i chicchi di melograno con foglie di menta fresca. Aggiungi rum e acqua frizzante per un mojito dolce con metà delle calorie abituali.

Margarita cocktail light: 170 calorie

Metti al bando gli sciroppi colorati e melensi e risparmierai centinaia di calorie. Misura le basi del cocktail messicano per eccellenza: un bicchierino di tequila, succo di lime a piacere e una spruzzata di triple sec. Shakera con ghiaccio e servi senza troppe ansie per il girovita.

Cosmopolitan healthy: 70 calorie

Crea un cosmopolitan super slim sostituendo la vodka con lo shochu, uno spirit giapponese dal sapore morbido che ti conquisterà al primo sorso. Una porzione da due once ha solo circa 35 calorie. Aggiungi spruzzi di succo di mirtillo rosso (light e super detox), succo di lime fresco e succo d’arancia, quindi versa tutto in uno shaker per Martini e goditi la serata. Questo Cosmo healthy ha la metà delle calorie di quello tradizionale.

Gin Tonic diet: 75 calorie

Vuoi rinunciare al più classico degli aperitivi? Certo che no, anzi, potresti anche pensare di pasteggiare con questo Gin Tonic dietetico, perfetto per accompagnare una cena di pesce crudo. L’acqua tonica ha quasi tante calorie quanto la soda. Il seltz è un’altra opzione che può ridurre le calorie, anche se è davvero una bevanda diversa, senza il pizzico amaro del chinino tipico dell’acqua tonica. In tal caso, esalta il sapore con una spruzzata di succo di lime o una seltz aromatizzata.

Daiquiri ai frutti di bosco: 145 calorie

In questo drink profumato e fruttato, il grosso delle calorie è rappresentato dallo sciroppo che spesso viene aggiunto (arriva anche a 250 kcal!). Sostituiscilo con una tazza di bacche senza zucchero aggiunto, fresche o congelate: ribes rosso, nero, mirtilli, lamponi. Ottieni un sapore intenso di frutti di bosco per sole 50 calorie. A questo punto non ti resta che aggiungere il rum, il ghiaccio e, se lo desideri, addolcisci il tutto con un cucchiaino di stevia, sostituto ipocalorico dello zucchero. Mescola e sorseggia il tuo cocktail light fresco e delizioso.

Colada light: 229 calorie

Intenso, profumato: sei nel salotto di casa, ma ti senti a Copacabana. Basta tagliare le calorie dalla piña colada tradizionale. Versa un bicchierino di rum e mescolalo con un cucchiaio di latte di cocco. Quindi aggiungi le fragole fresche, una spruzzata di sciroppo d’agave e frulla con del ghiaccio.

Un classico Bellini: 120 calorie

Non rinunciare al Bellini, ma diminuisci le quantità di succo di pesca. Prima di tutto utilizza un nettare 100% (o almeno al 70%). Shakera con 120 ml di champagne -o Prosecco- e servi in un bel bicchiere scanalato. Gli amanti del Mimosa possono provare lo stesso trucco per ridurre le calorie: utilizzare solo la metà del solito succo d’arancia, ma 100%.

Asian cocktail light: 90 calorie

Gli alcolici aromatizzati sono un modo gustoso per limitare le miscele di succhi, che possono essere ipercaloriche. Prova la vodka allo zenzero e l’acqua frizzante al lime per una fusione di sapori asiatici a sole 90 calorie. Cerca seltz aromatizzato o acque minerali che non abbiano calorie aggiunte e il gioco è fatto, puoi creare un drink aromatico diverso ogni sera. Perfetto da sorseggiare mangiando sushi.

Vodka Tea: 80 calorie

Semplice e super light: il vodka tea è un mix di limonata e tè freddo dolce. Puoi tagliare metà delle calorie in questa bevanda fresca usando una limonata ipocalorica e una vodka aromatizzata al tè dolce. Questa vodka speciale ha un contenuto calorico inferiore rispetto ai tipi tradizionali.

Lemongrass Collins: 90 calorie

Goditi il ​​sapore aspro di un Tom Collins senza il mix sciropposo, lo zucchero e altri dolcificanti che i baristi spesso fanno roteare nel tuo bicchiere. La versione skinny di questo cocktail light ha come ingrediente principale la vodka alla vaniglia, invece del gin. La vaniglia ha un sapore dolce con pochissime calorie. Aggiungi una spruzzata di succo di lime e un’acqua frizzante a zero calorie aromatizzata con citronella, menta o vaniglia.

Cocktail light da bere fuori casa

Se esci con gli amici e vuoi concederti un cocktail poco ingrassante, scegline uno di quelli che ti proponiamo di seguito.

Mimosa: 80 calorie

Il contenuto calorico del Mimosa si aggira intorno alle 80 calorie per 150 ml. Molto semplice da preparare, il mimosa è costituito al 50% da champagne o spumante e al 50% da spremuta di arancia. Per prepararlo l’ideale è utilizzare arance fresche, ricche di vitamina C e antiossidanti. In mancanza di queste si può sempre ricorrere al succo in cartone, purché sia senza zuccheri aggiunti e possibilmente con pochi conservanti.

Aperol Spritz: 80 calorie

L’Aperol Spritz contiene circa 80 calorie per 150 ml di cocktail. Si prepara con 60 ml di prosecco, 40 ml di Aperol e una spruzzata di soda o selz. La gradazione alcolica non è particolarmente elevata, circa 9.5% vol. e tra i cocktail “leggeri” è sicuramente uno dei più quotati. A differenza dei cocktail a base di frutta lo Spritz non ha alcuna proprietà nutritiva, ma il contenuto calorico è comunque limitato e la versione Aperol è più soft di quella a base di Martini.

Leggi anche Cibi detox per pancia piatta

Mojito: 180 calorie

Il Mojito contiene circa 180 calorie per 200 ml. La ricetta originale del cocktail cubano prevede l’utilizzo dei seguenti ingredienti: 50 ml di rum chiaro, succo di lime, qualche foglia e un rametto di menta fresca, zucchero di canna, soda e Angostura Bitter. Per prepararlo bisogna sciogliere lo zucchero con il succo di lime, poi aggiungere la menta e pestarla con il ghiaccio tritato, versare sopra il rum e la soda e concludere con 2 gocce di Angostura. Attenti a non esagerare con lo zucchero, non solo perché contribuisce ad innalzare il contenuto calorico, ma anche perché in parte “maschera” l’alcol, rendendo il cocktail non troppo dolce né troppo secco, e il rischio è decisamente quello di berne troppo.

Birra: 110 calorie

Circa 110 calorie per una lattina da 330 ml. La birra, oltre ad essere poco calorica, a differenza degli altri alcolici non fornisce al nostro organismo solo “calorie vuote”, ma contiene micronutrienti molto importanti per l’organismo: sali minerali tra cui fosforo e calcio, enzimi e vitamine del gruppo B. Ha un basso contenuto di sodio, il grande nemico della ritenzione idrica. Inoltre, da qualche anno a questa parte esiste una vasta gamma di birre “gluten-free” per chi è celiaco o comunque intollerante al glutine.