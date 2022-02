I ngredienti selezionati e un gusto intenso, ma delicato, per la nuova proposta dello storico brand del Gruppo Ferrero

Nutriente e allo stesso tempo genuino. Ricco di gusto nella sua estrema semplicità: il plumcake è ormai un must per la colazione degli italiani, ma anche la soluzione perfetta per un break nell’arco della giornata.

E chi sceglie la qualità, sceglie Kinder. Nel settembre 2020 lo storico brand del Gruppo Ferrero ha lanciato la versione con yogurt alla greca, che ha subito messo tutti d’accordo con la sua leggerezza e quel sapore inconfondibile. Adesso, la gamma si rinnova e si amplia con una proposta pensata apposta per i più golosi: Kinder plumcake al cacao con gocce di cioccolato fondente.

Ingredienti selezionati

Kinder ha fatto dell’attenta selezione degli ingredienti uno dei suoi punti di forza. E i nuovi plumcake ne sono la conferma: la ricetta è a base di uova da allevamenti a terra in Europa, latte, farina, zucchero e yogurt. A cui si aggiungono il cacao, dal gusto intenso ma delicato, e morbide gocce di cioccolato fondente che si sciolgono in bocca.

A farne, poi, una merenda naturale al 100%, che permette di fare il pieno di energia e buonumore, l'assenza di conservanti e i coloranti.

I segreti della morbidezza

Kinder plumcake al cacao con gocce di cioccolato fondente non solo è buono e sano, ma anche incredibilmente soffice.

La sua morbidezza nasce da due “segreti”: la cottura in teglia, proprio come vuole la tradizione, e l’utilizzo di yogurt alla greca, che con la sua consistenza densa, compatta e cremosa dona un plus anche in termini di sapore.

Fare colazione o merenda, d’ora in poi, sarà un’esperienza ancora più piacevole. I nuovi plumcake firmati Kinder sono venduti in confezioni da 6 pezzi.