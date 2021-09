L e olive in salamoia fatte in casa sono una conserva antica e amatissima: si preparano in autunno (periodo in cui si raccolgono le olive). Qui trovi la ricetta tradizionale.

Persone 2 vasetti Ingredienti 1 kg olive verdi o nere olive verdi o nere

50 gr sale grosso

1 l acqua minerale naturale acqua minerale naturale

q.b. finocchietto selvatico finocchietto selvatico

Le olive sono un antipasto o un aperitivo delizioso ma oltre a quelle condite sono ottime anche le olive in salamoia fatte in casa. La ricetta è antica, e se nel periodo della raccolta delle olive (generalmente da ottobre a dicembre, a seconda della zona) hai la possibilità di procurartene una certa quantità, prepararle è un'ottima idea per avere sempre a portata di mano uno stuzzichino genuino e sfiziosissimo.

Come scegliere le olive da mettere in salamoia

Non tutti lo sanno, ma le olive appena colte (quelle che finiscono in frantoio per la spremitura per capirsi) sono letteralmente immangiabili, perchè amarissime. Il "trattamento" in salamoia serve proprio a renderle commestibili a donare loro un sapore gradevole, oltre a essere un metodo di conservazione.

Per quanto riguarda la scelta della varietà di olive da mettere in salamoia si possono seguire i propri gusti. Bisogna però tenere presente tre piccoli dettagli importantissimi:

le olive non devono essere trattate

bisogna scegliere olive dalla superficie perfetta, integra e non danneggiata in alcun modo

le olive da mettere in salamoia non devono essere troppo mature, anzi meglio se leggermente acerbe

Cosa serve per fare le olive in salamoia

Olive, sale e acqua, sono solo tre gli ingredienti base da utilizzare per preparare leolive in salamoia! Le olive al naturale si possono trovare nei mercati oppure, se hai la fortuna di avere degli ulivi puoi raccoglierle direttamente un po' prima che maturino del tutto.

Le nostre olive in salamoia sono preparate nel modo pugliese: insaporite con il finocchietto selvatico che cresce spontaneamente lungo le zone costiere della Puglia in estate e autunno. Lo puoi notare facilmente in quanto gli arbusti sono abbastanza alti da superare l’erba. Emana un profumo delicato e particolare, difficile da confondere e diverso da tutte le altre spezie. Dopo aver raccolto i rametti ancora fioriti di un bel colore giallo, si fanno essiccare legando il mazzo e appendendolo al sole. Una volta essiccato si può conservare il finocchietto selvatico nei sacchetti che si usano per il pane, dopo aver tagliato i rametti con con le forbici riducendoli a piccoli pezzi. Non si butta nulla e si usano sia i fiori che i rami.

Se a casa non hai il finocchietto non importa: puoi usare altri aromi come alloro, rosmarino, peperoncino. Il procedimento è facilissimo ma piuttosto lungo, soprattutto perché le olive dovranno riposare in acqua per qualche giorno ma, non spaventarti! Una volta pronte potrai usarle per le tue ricette preferite o servirle al naturale insieme agli antipasti o un aperitivo, insieme agli affettati e formaggi, o anche a semplici patatine.

Per quanto riguarda invece attrezzatura varia ti serve:

un contenitore abbastanza capiente per il primo "ammollo"

una pentola che contenga tutte le olive

vasetti di vetro sterilizzati

Preparazione delle olive in salamoia

Scegli 1 kg di olive verdi o nere, eliminando quelle con qualche imperfezione, lavale, mettile in un contenitore e ricoprile di acqua. Metti sopra un peso per mantenere sotto tutte le olive e cambia l'acqua quotidianamente per 20 giorni. Trascorso il periodo indicato, sciacqua le olive, scolale e falle asciugare su un panno di cotone pulito, intanto prepara la salamoia. In una pentola, unisci l'acqua con 50 gr di sale grosso e porta a bollore, poi spegni e lascia raffreddare la salamoia. Sistema le olive in 4 barattoli sterilizzati e aggiungi la salamoia fredda che hai preparato, fino a ricoprirle. In ultimo sistema nei barattoli qualche pezzetto di finocchietto selvatico che formeranno anche un tappo che eviterà alle olive di salire a galla. Chiudi i barattoli ermeticamente con il tappo e mettili in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce: dopo 1-2 settimane saranno già pronte ma ti consigliamo di assaggiarle dopo 1 mese di riposo: ottime davvero!

