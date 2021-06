C onsentono di ottenere in pochi step un espresso come quello del bar ma non sono tutte uguali: ecco allora una pratica guida all’acquisto delle capsule o cialde per il caffè

Per chi ama gustarsi anche a casa un espresso come quello del bar, oggi la soluzione pratica e smart è quella di affidarsi alle capsule del caffè monodose.

E se il requisito fondamentale è quello di disporre di una macchina per il caffè dotata di questo tipo di sistema, spesso il dilemma è quello di non sapere che tipo di capsule scegliere tra tutte quelle offerte oggi dal mercato.

Te lo sei chiesta anche tu? Leggi allora i nostri consigli!

Capsule per il caffè: sono come le cialde?

Anche se spesso i due termini vengono confusi, cialde e capsule non sono la stessa cosa. La cialda è infatti un involucro di carta, è costituita da cellulosa e non è sigillata ermeticamente. La capsula per il caffè invece si presenta come un involucro rigido di forma cilindrica che può essere di plastica o di alluminio. Tieni presente dunque che le macchine del caffè destinate alle cialde non possono essere usate con le capsule e viceversa.

Capsule per il caffè: originali o compatibili?

Un altro dilemma riguarda la scelta di capsule originali o al contrario compatibili. Che differenza c’è? Le capsule originali sono quelle prodotte dallo stesso marchio della macchina: un esempio, sono le capsule Nespresso. Generalmente più costose, offrono di contro una garanzia assoluta per quanto riguarda la resa. Le capsule compatibili invece sono prodotte da altre aziende ma adatte per determinate macchine del caffè: sulla confezione è sempre riportata l’indicazione della marca di macchine con cui è possibile utilizzarle. Il vantaggio? Spesso costano meno delle originali. Tuttavia non sempre soddisfano le aspettative. Il consiglio è dunque quello di... sperimentare! Solo assaggiando diverse capsule compatibili puoi trovare quelle più adatte ai tuoi gusti.

Capsule originali Lavazza A Modo Mio

Un esmepio di capsule del caffè originali sono quelle Lavazza A Modo Mio, create per l'omonima macchina. Puoi scegliere tra 5 gusti assortiti: Crema e Gusto, Qualità Rossa, Passionale, Intenso e Dek Cremoso. Ogni capsula inoltre contiene fino a 7,5 grammi di caffè ovvero la dose ideale per un espresso. Online puoi trovare maxi offerte a prezzi super vantaggiosi, come quella che include 8 confezioni da 16 per un totale di ben 128 capsule.

Capsule originali Nespresso

Le capsule originali Nespresso sono un vero e proprio must per gli intenditori e per i fedelissimi delle macchine dell'omonimo brand. Disponibili in differenti gusti, hanno livelli di intensità diversi, così da soddisfare tutti i palati. La confezione che trovi su Amazon include 5 iconici astucci da 10 capsule: Arpeggio, Roma, Ristretto, Dharkan e Kazaar.

Capsule compatibili Caffè Borbone

Se invece vuoi puntare su capsule compatibili, scegli un marchio di qualità come Caffè Borbone. Disponibili in tante miscele diverse, puoi acquistare le capsule anche in maxi confezioni da 100 e sono compatibili con le principali macchine, tra cui Delonghi e Nespresso.

Capsule per caffè: la miscela che fa per te

Un’altra grande differenza riguarda la miscela che può variare di intensità e avere gusti e sfumature di sapore diversi. Non solo, sul mercato esistono capsule per il classico caffè espresso ma anche per preparare in casa caffè d’orzo, decaffeinato e persino ginseng.

Starbucks Caffè capsule

Sei a caccia di miscele particolari? Prova le capsule ispirate al caffè di Starbucks, compatibili con Nespresso. La confezione che trovi online è stata pensata per permetterti di assaggiare l'intera gamma di caffè della celebre catena americana con 8 astucci da 10 capsule.

Note D'Espresso Ginseng

Se invece è il ginseng la tua passione, le capsule che fanno al caso tuo sono le Note d'Espresso. Compatibili con le macchine Nespresso, mantengono tutto il sapore e l'aroma del caffè al ginseng in pratiche capsule da 4,3 g. Prodotte in Italia, sono disponibili in una pratica confezione da 100 capsule: così hai sempre la tua scorta in dispensa!

Lavazza a Modo Mio Capsule Caffè Dek

Con le capsule puoi anche preparare un ottimo caffè dec. Con quelle originali Lavazza A Modo Mio, per esempio, puoi goderti il piacere di un espresso in versione decaffeinata, dal gusto pieno e ricco grazie alla miscela Arabica brasiliana.

Capsule per caffè: come ridurre l’impatto ambientale?

Quando scegli le capsule del caffè non dimenticare anche di pensare al pianeta. In che modo? Se fino a qualche tempo fa, l’unica soluzione era buttare le capsule nei rifiuti generici o al massimo portarle nei centri specializzati per lo smaltimento, oggi puoi scegliere di acquistare capsule biodegradabili ovvero che possono essere gettate direttamente nel contenitore dell’organico.

Si tratta delle cosiddette capsule compostabili, realizzate con materiali adatti ad essere smaltiti nell’ambiente e che possono essere trasformate in fertilizzante per il terreno. Così gusti il tuo espresso ma rispetti anche l’ambiente!

Capsule compostabili Caffè Carracci

Le capsule Carracci compatibili con Nespresso sono disponibili nelle varianti Napoli e Palermo: la prima dedicata agli amanti del caffè espresso tradizionale italiano, intenso e cremoso, la seconda per chi vuole un caffè dal gusto deciso. Il loro vantaggio? Si tratta di capsule ecosostenibili: interamente compostabili, sono riciclabili nella raccolta differenziata dell'organico.

Capsule Caffè MUST

Compatibili con il sistema Nespresso, anche queste capsule sono perfette per ridurre l'impatto ambientale: ti regalano infatti il piacere di un espresso nato dalla tostatura e dalla macinazione di chicchi di caffè provenienti da agricoltura BIO in capsule compostabili.

