I gelati della linea Amando di Sammontana sono tutti privi di latte e perfetti per una dieta senza glutine: una bontà perfetta per ogni palato!

E tu, ti vuoi bene? La risposta a questa domanda si rivela sempre a tavola. Quello che mettiamo nei nostri piatti racconta chi siamo e quanto ci teniamo al nostro benessere.

Per fortuna, oggi ci sono aziende come Sammontana che ci danno una mano quando la voglia di gelato chiama e ci si trova a dover fronteggiare intolleranze e allergie come quella al glutine.

La linea Amando nasce proprio con la voglia di coccolare chi è intollerante al lattosio o celiaco (o entrambi). Per loro il gelato è spesso un sogno proibito. Invece con coni, stecchi alla frutta, biscotti e vaschette Sammontana fa arrivare l'estate per tutti.

Celiachia e intolleranze: gelato off limits?

Le intolleranze alimentari sono sempre più diffuse. Si stima che in Italia l'1% della popolazione soffra di questo disturbo. Meno certi sono i numeri dei sensibili al glutine. Molto diffusa è anche l'intolleranza al lattosio, che sembra interessare il 50% della popolazione, con picchi del 70% al Sud Italia (Dati: Istituto Superiore di Sanità).

Per chi scopre questi disturbi la vita può diventare un po' più complicata. Ci si deve trasformare in attenti lettori di etichette alimentari per schivare i prodotti dannosi per la salute. Ma per fortuna i brand sono sempre più attenti a questo gruppo di consumatori, creando linee pensate ad hoc per chi vuole continuare a godersi la vita senza rinunciare al gusto anche d'estate.

Amando: il gusto senza compromessi

Amando è il gelato Sammontana senza latte e senza glutine, fatto con latte di mandorla, pensato per chi non rinuncia a prendersi cura del proprio benessere. Inoltre, è "vegan friendly", dato che è fatto con 100% ingredienti di origine vegetale. Anche senza latte vaccino, questo gelato sa davvero di gelato, grazie all'esperienza e al saper fare di Sammontana, che continua a innovare i suoi prodotti per far felici tutti i suoi consumatori.

Per compiere la magia, Amando sfrutta tutti i super poteri delle mandorle. È la base per creare il gelato cremoso e goloso che Sammontana aveva in mente, senza glutine e latte.

Il gelato Amando è anche "eco-friendly". Riduce le emissioni di CO2eq del 24% rispetto alla stessa linea di prodotto realizzabile con latte e derivati*. Niente male per un semplice gelato, vero?

*Certificato di verifica CSQA n° 59313, 30/04/2020

Amando: tutti i modi in cui ti puoi voler bene

La linea Amando è composta da ben sei differenti tipi di gelato, pensati per soddisfare i gusti di tutti: dagli stecchi alla frutta alle vaschette, dal cono fino al biscotto gelato.

Iniziamo con un vero must dell'estate, gli stecchi alla frutta Amando. Sono irresistibili: fuori c'è una copertura di frutti rossi, pesca oppure alla mela e kiwi (ma questi li trovi solo al supermercato, in un comodo pack assortito da sei stecchi). All'interno, troviamo un ripieno di gelato cremoso a base di latte di mandorla.

Lo stecco Amando è disponibile anche nella versione al Cacao, con un cuore di gelato alla vaniglia fatto con latte di mandorla e una copertura al cacao magro.

Poi ci sono le vaschette Amando: 400 grammi di sapore ai gusti di vaniglia, cacao e nocciola oppure vaniglia e pesca. Diciamolo, la vaschetta è perfetta per saziare gli appetiti degli amici durante le cene d'estate. In questo caso anche chi deve stare alla larga dal latte può avere la sua coppetta!

Ma non è estate senza un gelato da passeggio. Il cono Amando è fatto con una cialda croccante senza glutine che racchiude il gelato alla vaniglia con latte di mandorla. A completare l'opera, una golosa variegatura con crema di cacao magro e nocciole e una cascata di granella di mandorle in decorazione. Lo puoi trovare sia al bar che nel reparto surgelati del tuo supermercato di fiducia.

Una vera chicca è il Biscotto gelato, gelato alla vaniglia, con latte di mandorla, variegato ai frutti di bosco tra due biscotti ai cereali, senza glutine, con dentro un'esplosione di piacere a base di mirtilli rossi.

Sfoglia la gallery per scoprire i gelati Amando Sammontana!

1 di 5 - Vaschetta Amando Pesca 2 di 5 3 di 5 4 di 5 5 di 5 - Amando Biscotto