Ruffino, la tappa in Toscana dove vivere il gusto

A Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, una splendida Tenuta rinascimentale è diventata simbolo di identità, sostenibilità e innovazione attraverso il vino. Ecco perché devi correre a visitarla

Quanti valori possono essere racchiusi in una bottiglia di vino? Tantissimi, tanti quante sono le anime di chi lo produce, dalla vigna alla bottiglia, fino a portarlo in tavola. Ma ancora più importante del saper scegliere il giusto vino, è conoscere la storia di chi lo fa. L'azienda Ruffino ha messo i suoi valori in bottiglia e nelle esperienze che oggi è possibile vivere nella splendida Tenuta Poggio Casciano, a Bagno a Ripoli.

L'Identità secondo Ruffino

Ruffino nasce nel 1877 nel paese di Pontassieve e le uve per i suoi vini arrivano dallo splendido territorio del Chianti alle porte di Firenze. Sin dai suoi esordi chi ci ha lavorato ha voluto lasciare un segno nella storia del vino in Toscana, creando una solida identità, fatta di qualità e dedizione, di vini che includono e riuniscono attorno a una bella tavola.

Alla costanza nella produzione di uve a bacca nera, vitigni simbolo del territorio, Ruffino ha dedicato molti dei suoi sforzi, sintetizzati in un vino speciale, che propone dal 1997: Modus. Questo vino è la sintesi di ciò che il territorio argilloso e calcareo della Tenuta Poggio Casciano riesce a produrre attraverso la combinazione di Sangiovese, Merlot e

Cabernet Sauvignon.

Modus significa “metodo” e con questa bottiglia Ruffino interpreta a modo suo il concetto dei vini Supertuscan, ormai famosi in tutto il mondo: un modo contemporaneo di esprimere la Toscana.

Cos'è la sostenibilità in cantina?

In una cantina di grandi dimensioni, che accorpa piccole aziende agricole impegnate verso l'obiettivo dell'eccellenza, la sostenibilità è un ingrediente importante. Entro il 2025 Ruffino sarà certificata interamente sostenibile e tutte le Tenute saranno a conduzione biologica, diventando così la più grande realtà vinicola toscana bio.

Dal 2018 tutte le Tenute Ruffino hanno ottenuto la certificazione “Biodiversity Friends” dalla World Biodiversity Association: una certificazione che premia la capacità di aver ripristinato e mantenuto la biodiversità nelle Tenute. Non è solo un'etichetta: visitando i vigneti potrai vederlo con i tuoi occhi.

Sostenibilità è anche il riciclo del 75% dei rifiuti prodotti, la gestione virtuosa dell'acqua e la fitodepurazione, che permette di trattare in modo naturale le acque di scarico delle cantine. Insomma, "Ruffino Cares", come recita il progetto aziendale che racchiude tutte le iniziative a tutela della salute del pianeta.

Sotto questo nuovo approccio nasce il Prosecco BIO, un'etichetta di recente creazione, pensata per intercettare gli amanti del buon bere e delle bollicine fresche, perfetto soprattutto d'estate. Questa bottiglia è il frutto dell'acquisizione di due Tenute in Veneto per la produzione di Prosecco. L’idea è quella di catturare nuove tendenze, celebrando il piacere dello stare insieme, ma senza dimenticare di essere ospiti sul nostro bellissimo pianeta.

L'innovazione in cantina

Solo avendo salde radici i rami di un albero possono slanciarsi verso il cielo. Le radici di Ruffino sono più salde che mai: per questo l'azienda lavora costantemente per creare quelle innovazioni che diventeranno la tradizione di domani.

Nell'aprile 2020, in pieno lockdown, Ruffino ha creato Aqua di Venus Toscana IGT, un rosato ottenuto da Pinot Grigio, Syrah e Sangiovese vinificato in bianco, omaggio all’arte e alla femminilità. Quasi un anno dopo, Aqua di Venus è divenuta una linea con l’arrivo del bianco, un vino dagli aromi intensi con un carattere deciso e seducente.

Sperimentare dal vivo questi valori

La Tenuta Poggio Casciano, con la sua splendida villa rinascimentale, è a pochi chilometri da Firenze. Arrivare qui è facilissimo. Lasciata alle spalle la città, identità, sostenibilità e innovazione ti accoglieranno attraverso le esperienze da vivere immersi tra la grandezza di cielo e terra.

Alla tavola della Locanda Le Tre Rane Ruffino, ci si potrà deliziare con alcune prelibatezze gastronomiche da gustare in una location da togliere il fiato. Grande relax da godere a bordo piscina nell'Agriresort Poggio Casciano. Infine, per portare a casa il ricordo di questa fantastica esperienza, non resterà che lasciarsi stregare da una visita alla spettacolare cantina storica a fare scorta di qualche bottiglia nell'elegante enoteca Bottega del Vino, luogo perfetto anche per merende e aperitivi in un contesto di grande

suggestione.