Ricette creative e veloci con Cookeo di Moulinex

C ookeo di Moulinex, grazie alla sua cottura "intelligente" ti permette di realizzare tutte le tue idee in cucina, senza rinunciare alla praticità. Ecco due ricette tutte da copiare!

Quante volte gli impegni quotidiani ci hanno impedito di dare libero sfogo alla nostra creatività culinaria? Per fortuna c'è Cookeo di Moulinex che ci permette di realizzare ricette super gustose senza compromessi, grazie alla sua cottura "intelligente", veloce e multifunzione. Luisa Ambrosini di @tacchiepentole ha realizzato per noi due ricette, da provare assolutamente!

Uova in cocotte con gorgonzola e funghi porcini

Ingredienti per 2 persone

2 uova fresche

25 g di funghi porcini secchi

un ciuffo di prezzemolo fresco

uno spicchio d’aglio

sale e pepe

mezzo bicchiere di latte

50 g di gorgonzola piccante

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Mettete in ammollo in acqua tiepida i funghi secchi per circa 20 minuti.

Aprite il coperchio di Multicooker Cookeo Touch e mettete a rosolare uno spicchio d’aglio con un filo di olio extra vergine di oliva.

Unite i funghi porcini strizzati e mescolate bene. Quando avranno preso calore, unite il latte caldo e fate cuocete per 15 minuti con la funzione soffriggere.

Regolate di sale e di pepe e profumate con del prezzemolo fresco.

Predisponete le cocottine e in ciascuna di esse unite un abbondante cucchiaio di funghi porcini trifolati. Aprite un uovo sui funghi: regolate di sale e di pepe e coprite con qualche cubetto di gorgonzola piccante.

Adagiate le cocotte all’interno del cestello del vapore. Unite nella pentola del Multicooker Cookeo Touch 200 ml di acqua e cuocete al vapore (basso) per 4 minuti.

Aprite il coperchio, estraete le cocotte e adagiatele su un piatto da portata.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire tutte le foto degli step della ricetta!

1 di 10 2 di 10 3 di 10 4 di 10 5 di 10 6 di 10 7 di 10 8 di 10 9 di 10 10 di 10

Involtini di branzino con olive e pecorino

Ingredienti per 2 persone

4 filetti di branzino

50 g di olive taggiasche

30 g di capperi dissalati

30 g di Pecorino Romano

uno spicchio d’aglio

due filetti di acciuga

un ciuffo di prezzemolo fresco

due cucchiai di pangrattato

sale e pepe

Procedimento

Tritate a coltello le olive taggiasche, i capperi, le acciughe, lo spicchio d’aglio insieme a qualche foglia di prezzemolo.

Mettete il trito in una piccola terrina e unite il Pecorino Romano grattugiato e il pangrattato.

Fate aderire bene il trito aromatico ai filetti di branzino e create gli involtini chiudendo con uno stuzzicadenti.

Nel recipiente di cottura del Multicooker Cookeo Touch unite un filo d’olio extra vergine di oliva e gli involtini. Rosolate gli involtini con la funzione “rosolare” per circa 5 minuti facendo cuocere su tutti i lati. Servite caldi.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire tutte le foto degli step della ricetta!

1 di 6 2 di 6 3 di 6 4 di 6 5 di 6 6 di 6