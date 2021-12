Per un buon brodo, bisogna apprezzare le virtù di ogni verdura

T utto fa brodo? Forse un tempo. Oggi si è attenti alla qualità, alla freschezza e ad aziende che possano garantire bontà e benessere. Orogel lo fa da anni grazie alla tecnica della surgelazione che è come un’istantanea in fotografia: ferma il tempo catturandone il meglio senza nessun “filtro”. Virtù di Brodo ne è l’emblema.

Siamo un popolo di food lover, amanti della buona cucina casereccia, ma anche di quella più ricercata e complessa che i grandi chef stellati italiani propongono con successo nel mondo. Ci piace dare corpo e sapore ai nostri piatti, divertirci nel creare nuove ricette ed esplorare nuove possibilità facendo affidamento su una scelta accurata delle materie prime. Si sa che per creare qualcosa di buono, il primo passo è verificare la qualità di ciò che si va a cucinare e che non sempre, a causa della stagionalità dei prodotti, si riesce a ottenere un prodotto fresco.

In realtà, un modo per avere prodotti genuini tutto l’anno c’è, ed è antico e molto efficace: ricorrere ai prodotti surgelati di alta qualità. Prodotti che mantengano inalterate le proprietà degli alimenti e la loro freschezza senza l’uso di conservanti ma solo con il ricorso al freddo. È scorretto pensare che la surgelazione deteriori in qualche modo le proprietà nutritive dei cibi. Al contrario il processo di surgelazione garantisce una corretta conservazione, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali e anche il sapore e la freschezza di ogni alimento.

La surgelazione non è come la congelazione: quest’ultima ha bisogno di molte ore per congelare i cibi e per questo può dar luogo a cristalli di acqua che danneggiano gli alimenti. Con la surgelazione questo non avviene poiché in un tempo brevissimo si passa a una temperatura di -18°C, e la rapidità di raffreddamento determina la formazione di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica degli alimenti.

Cosa fa la differenza? Come sempre, la materia prima iniziale e l’attenzione a una serie di dettagli che possono aiutare a inventare ricette migliori. Orogel è un’impresa di oltre 1.500 soci agricoltori che con passione lavorano per mantenere alta la qualità dei loro prodotti agricoli: l’attenzione è rivolta alle tecniche di lavorazione dei terreni che si avvalgono della produzione integrata e biologica, ossia modelli che seguono protocolli disciplinari rispettosi delle risorse naturali del suolo e della terra e del benessere delle persone. Non solo. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti sono vicini ai terreni di produzione: l’80% dei prodotti freschi giunge entro due ore allo stabilimento per essere subito lavorato. La filiera è cortissima, come lo sono gli ingredienti dei prodotti Orogel.

Lo testimonia uno dei prodotti più versatili che Orogel ha creato per ogni amante del sapore: Virtù di Brodo Orogel è il primo brodo vegetale surgelato che si può trovare comodamente nei banchi freezer dei supermercati. La lista ingredienti è corta ma le verdure la riempiono fino all’84% (diversamente da altri prodotti simili che viaggiano tra l’1% e il 20%): solo carote, zucchine, sedano, pomodoro, cipolla alle quali si aggiunge solo l’acqua e prezzemolo. Non ci sono aromi, non ci sono conservanti, né coloranti, glutammato, estratto di lievito o glutine. Ed è leggero perché senza sale, senza grassi né olio di palma.

Insomma “tanti senza” per un valore aggiunto, quello del benessere e della bontà dei piatti. Bastano 5 gocce di Virtù di Brodo Orogel e 250 ml di acqua per realizzare una porzione singola di brodo, e una confezione intera da 200 grammi per ottenere due litri di brodo. La versatilità è garantita dalle gocce di Virtù di Brodo: possiamo usarne a piacere, insaporendo le verdure in padella, predisponendo la base per risotti gourmet o semplicemente per un piatto gustoso e veloce come i passatelli in brodo.

Veloce, appunto, senza rinunciare alla qualità: anche questo è un aiuto in cucina. Tutti i prodotti Orogel sono realizzati pensando al nostro stile di vita dinamico e salutare con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla lotta allo spreco alimentare.

Per informazioni, www.orogel.it