In primavera la tavola si tinge di colori nuovi e immancabile è il frutto simbolo di questa stagione: le fragole. Non tutti sanno che la fragola è un ‘falso frutto’, essendo in realtà un ‘frutto aggregato’: i frutti veri sono, infatti, i semini gialli che ricoprono la superficie rossa, i cosiddetti acheni.

Le fragole si usano tantissimo in cucina soprattutto per fare i dolci, ma oltre a essere golose sono ricche di proprietà benefiche. Riassumiamo velocemente i principali effetti delle fragole:

diuretici ,

astringenti ,

depurativi ,

tonici

anti-infiammatori (grazie alla presenza degli antociani).

In più le radici delle fragole sono in grado di guarire le piaghe e ridurre le abrasioni. In estate, inoltre, si può preparare un infuso molto rinfrescante e dissetante.

Proprietà delle fragole

Le fragole sono frutti dal modesto potere calorico, dal notevole apporto di fibre, acqua (90%) e flavonoidi e si contraddistinguono per la presenza di magnesio, potassio e vitamina C (alte concentrazioni di acido folico e acido ascorbico).

Vanno però consumate con attenzione, perché alle volte possono provocare allergie, che si manifestano con sintomi cutanei e a livello della mucosa orale, più raramente attraverso febbre da fieno, dermatite, orticaria e problemi respiratori.

Perché fanno bene

Le fragole sono delle vere e proprie alleate per il nostro corpo, essendo grandi i benefici che vi apportano. Costituite in gran parte da acqua, idratano le cellule del nostro organismo e dato il loro basso potere calorico aumentano il senso di sazietà senza apporto di grassi. Combattono la tanta odiata cellulite e le rughe per la presenza di vitamina C, utile alla produzione di collagene.

Il potassio svolge una funzione anti-ritenzione idrica. Mangiare fragole fa bene perché mantiene giovani, rafforza la memoria e renderà il nostro sorriso più bianco che mai per il contenuto di xilitolo. Le fragole fanno bene in gravidanza, purché ben lavate per evitare il rischio di toxoplasmosi.

Fragole di stagione: quando comprarle

La fragola può essere considerata la ‘regina’ dei frutti primaverili, dato che il periodo di maturazione inizia ad aprile e si conclude a giugno. Pertanto, se si vogliono acquistare delle fragole di stagione bisogna aspettare la primavera.

Oltre alle fragole di campo si possono consumare anche quelle di bosco, conosciute come selvatiche. Rispetto alle prime si conservano più a lungo perché più consistenti, ma non presentano differenze dal punto di vista nutritivo.

Quali comprare

Spesso quando si va al mercato o al supermercato per acquistare delle fragole, non è sempre facile scegliere le migliori, evitando quelle troppo mature o andate a male.

Ecco qualche consiglio pratico:

preferire fragole di stagione , da acquistare rigorosamente in primavera;

scegliere frutti integri con il picciolo ben attaccato al frutto, dal coloro rosso vivo e la polpa corposa ;

evitare frutti ammaccati o ammuffiti , perché potrebbero danneggiare anche quelli in buono stato;

non conta la dimensione dei frutti.

Come pulire le fragole e come conservarle

Dopo l’acquisto le fragole si conservano in frigorifero per 2-3 giorni al massimo. E’ bene tenerle nella loro confezione o su un piatto per permettere all’aria di circolare.

Se non si consumano subito, è opportuno non lavarle, non togliere il picciolo e non condirle. Quando si lavano, non lasciarle mai a bagno, ma farle passare velocemente sotto l’acqua corrente, dopo aver eliminato il picciolo. Per pulirle ulteriormente, è possibile aggiungere all’acqua di lavaggio del succo di limone o dell’aceto di vino bianco.

Le migliori ricette con le fragole

Quando si pensa alle fragole, le si associa facilmente a una fresca macedonia estiva completata da qualche pallina di gelato o sormontata da golosa panna montata, oppure alle classiche fragole con zucchero e limone.

Sono le migliori amiche dei pasticcieri, perché anche fuori stagione non mancano di essere protagoniste di mousse, pasticcini, torte, crêpe... Sono ottime per preparare gelati, deliziose confetture e cocktail trendy. Si gustano volentieri anche a colazione o a merenda con cereali e yogurt, mentre in estate possono essere impiegate per preparare dissetanti infusi. Sempre più spesso questi meravigliosi frutti sono alla base di portate salate, spaziando dagli antipasti di formaggi ai risotti o insalate, alle carni esaltandone il sapore.

Ecco quali sono ricette con le fragole più cercate: