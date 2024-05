Come imbiancare le pareti senza sporcare

I mbiancare le pareti è un'operazione che va necessariamente fatta per rinnovare la propria casa. Ecco alcuni suggerimenti per farlo senza sporcare troppo i vari ambienti.

Prepara le pareti

Prima di iniziare a dipingere, assicurati che la parete sia priva di sporco, buchi, graffi e altre imperfezioni che potrebbero impedire all’intonaco di aderire correttamente. Pulisci la parete con una spugna umida per rimuovere qualsiasi traccia di sporco, grasso o unto sia andata. Fatto questo, asciuga con un panno pulito.

Scegli la giusta vernice

Per quanto riguarda la vernice, è importante utilizzare lo stesso tipo di vernice e gli stessi applicatori (rulli e pennelli) che sono stati originariamente utilizzati per dipingere la parete. Se hai ancora della vernice rimasta dal primo intervento, utilizzala. Altrimenti, cerca una vernice che abbia lo stesso colore e la stessa lucentezza. I rulli sono spesso la scelta migliore per il ritocco della vernice, poiché offrono un alto livello di controllo e precisione.

Proteggi le aree circostanti

Prima di iniziare a dipingere, proteggi il soffitto e il pavimento con del nastro da pittore e teli di plastica o carta per evitare schizzi di vernice. Inoltre, ammassa tutti i mobili in un punto della stanza (solitamente il centro) e rivestili per evitare che si sporchino). Indossa una mascherina per proteggere le vie respiratorie dai fumi di vernice. Ricorda di lavorare in un’area ben ventilata.

Applica la vernice

Utilizza un pennello piccolo o un rullo “weenie” per applicare la vernice solo sulla zona da ritoccare. Stendi uno strato sottile di vernice e lascia asciugare. Applica un secondo strato per uniformare il colore. Pulisci eventuali sbavature con un panno asciutto o una spatola da stucco. Lascia asciugare completamente la vernice prima di toccare la parete. Tieni aperte le finestre per eliminare l’odore di vernice dagli ambienti.