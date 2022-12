Cheesecake: la ricetta di Natale

La cheesecake è un dolce tipico americano, originario di New York, con un fondo di biscotti sbriciolati ricoperti da una crema di formaggio.Molto dolce, la ami o la odi. Se sai che i tuoi ospiti l'apprezzeranno, per variare dai più tradizionali dessert natalizi, come pandoro, panettone e biscotti allo zenzero, preparala per le feste.

Leggi la ricetta della New York cheesecake

Una volta pronta la cheesecake, che preparerai seguendo la ricetta base, puoi decorarla a tuo piacimento a tema natalizio.

Ecco un esempio: una piccola corona fatta di foglie e bacche di vischio con un fiocco a completarla. Puoi creare da te le foglie, usando la pasta di zucchero verde e dei confetti di zucchero rossi.

Un'altra idea, magari per la sera di Capodanno, è quella di decorare la cheesecake con semplici cuoricini rossi e adornarla con le stelline luminose, che verranno accese per il countdown... d'effetto!

Una crema di fragole o lamponi è l'ideale per ricoprire la cheesecake del colore del Natale: preparala seguendo la ricetta della gelatina rossa

Puoi aggiungere una scritta, acquistata direttamente oppure realizzata a mano su una base di biscotto magari.

Fragole e panna si trasformano in deliziosi (sia per il palato che per la vista) mini babbo natale: il corpo è formato da una fragola a cui viene tolta la punta, che verrà utilizzata come cappello!

Disponili su tutto il bordo della torta in cerchio.