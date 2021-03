GialloZafferano nella top ten mondiale dei siti di food

C on 24,1 milioni di visitatori a gennaio 2021 (il 59% della popolazione italiana online) GialloZafferano entra nella TOP TEN mondiale dei siti di Food per numero di visitatori

Grande vivacità, negli ultimi 12 mesi, per il settore del Food Publishing. Il comparto ha registrando delle accelerazioni legate alla pandemia e al lockdown. Per la categoria “Food”, sulla Total Digital Population in Italia, i dati Comscore mostrano un incremento pari a 9 punti percentuali nel corso degli ultimi due anni, in cui si è passati da una reach del 64% al 73% di gennaio 2021. DEi numeri superiori a quelli registrati in Paesi digitalmente più evoluti come USA (66%) e UK (65%) o più vicini a noi come Spagna (55%) e Francia (42%).

Dopo il boost di marzo 2020 in coincidenza con il primo lockdown, la categoria dei siti di Food ha mantenuto gli alti livelli di reach con il picco di dicembre 2020, mese in cui quasi 8 italiani su 10 online hanno visitato un sito di ricette. Insieme alle audience è aumentato anche il tempo speso con un’impennata a 26 minuti per visitatore nello scorso mese di aprile.

In questa categoria spicca il balzo di GialloZafferano, che raggiunge 24,1 milioni di visitatori a gennaio 2021 pari al 59% della popolazione italiana online e su cui si concentra quasi la metà (48%) del tempo speso nella categoria Food e Lifestyle.

Valori di penetrazione decisamente superiori a quelli delle properties leader nei rispettivi mercati domestici - CafeMedia Food in US con il 39% e BBCGoodFood in UK con il 34% - e che consentono a GialloZafferano di entrare nella TOP TEN mondiale dei siti di Food per numero di visitatori le cui prime posizioni sono occupate da siti di Paesi anglofoni.