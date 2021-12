S ingle, mamme, coppie, famiglie: tutti possono essere bravissimi ai fornelli. Basta avere a disposizione gli ingredienti giusti

Chi l'ha detto che essere bravi in cucina è un privilegio riservato a pochi? Per fortuna, tra internet, social, ricettari e condivisione, le informazioni e le istruzioni per preparare ottimi manicaretti abbondano. Ma un grande aiuto oggi arriva anche dai grandi brand che pensano a come facilitarci le cose. Orogel ha appena messo nel banco surgelati Crea Tu. In una scatola puoi trovare la soluzione a molti dilemmi culinari in soli 6 minuti.

Cos'è Crea Tu

“Crea Tu” è una collezione di 4 mix di verdure surgelate, coltivate in Italia, sapientemente abbinate, già insaporite con erbe aromatiche e spezie, condite con un filo d’olio. È presente in quattro varianti che consentono di preparare in pochi minuti primi piatti, secondi, torte salate, frittate, piatti unici, contorni. Unico limite: la fantasia.

Ma Crea Tu è molto più di un insieme colorato di ingredienti surgelati già conditi e pronti per trasformarsi in un jolly per ogni ricetta. È la soluzione a un problema che ogni giorno ci assilla: preparare pranzi e cene, spuntini o aperitivi, per sé, per gli amici o la famiglia, senza mai cedere alla banalità, con un occhio all'aspetto salutistico e nutrizionale e sempre meno tempo a disposizione.

Le verdure di Crea Tu provengono da aziende che praticano agricoltura sostenibile nelle zone più vocate d’Italia. Inoltre, ogni prodotto è tracciato dal campo alla tavola. Anche il packaging è sostenibile: infatti, puoi riciclarlo integralmente.

Perché è il prodotto perfetto per tutti

Se sei single, Crea Tu ti aiuta a sconfiggere la sindrome del frigo vuoto. Al tuo ritorno a casa, nel cassetto del freezer, la confezione colorata ti farà venire in mente mille alternative gustose al classico uovo sodo. Se invece sei in coppia e vuoi stupire la tua metà con un piatto creativo, Crea Tu ti lascia piena libertà e ti aiuta a improvvisare una torta salata, un gustoso contorno, ma anche un delizioso sughetto perfetto per accompagnare un piatto di pasta.

Se la tua preoccupazione è garantire un pasto equilibrato e nutriente ai tuoi bambini, questo mix di verdure surgelate ti aiuta anche a convincerli a mangiare i tanto temuti vegetali. In più, Crea Tu è perfetto per quei gruppi familiari che ogni giorno devono far fronte a intolleranze e diete ipocaloriche.

Infine, se non hai grande scioltezza ai fornelli e devi accogliere ospiti inaspettati, Crea Tu ti aiuta a risolvere l'emergenza con eleganza e creatività. Ciascuna confezione da 320 grammi è ideale per preparare piatti per 2-3 persone: anche l'imboscata di amici più indisciplinati diventerà solo un'occasione di gioia.