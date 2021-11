È il grande protagonista delle feste e delle tavole imbandite. Il tradizionale centrotavola può sfoggiare mille sfumature, dalle più chic ed eleganti alle più trendy e stravaganti. Per un pizzico in più di magia durante i pranzi natalizi

Centrotavola natalizi

Dopo l'albero di Natale e il Presepe, il grande protagonista delle feste e soprattutto delle multicolor tavole imbandite e ricche di succulenti manicaretti, è centrotavola. La decorazione natalizia per eccellenza, chic ed eleganti nella loro classicità, da procurarsi per pranzi e cene di Natale che si rispettino.

Ne potete scegliere la versione che preferite perché ne esistono di tutte le tipologie: dai più tradizionali con le bacche rosse, le pigne, qualche ramo di abete e una spolverata di neve finta, a quelli rivisitati in chiave moderna e trendy, oppure minimal-chic, stravaganti e colorati, essenziali ma anche originali (e a volte anche un tantino kitch).

E voi, come lo preferite il centrotavola? Con le candele, in legno, in vetro, fai da te oppure già pronto all'uso? Non sempre è così facile scegliere perché, al di là della creatività, gli elementi essenziali cambiano a seconda dell'atmosfera che si vuole ricreare. Guardate quanti modelli potete trovare online e scoprite tutte le tendenze 2021 per i centrotavola di Natale!

Centrotavola natalizio con pigne

Le ghirlande sono uno dei simboli principali del Natale e, i centrotavola delle feste con elementi naturali, sono la scelta perfetta per chi vuole scaldare l’ambiente della casa e la tavola. Per aggiungere atmosfera, questo centrotavola, può contenere 4 piccole candele da accendere durante il cenone della Vigilia.

Centrotavola di Natale con candele

Perfetto anche per le tavolo più piccole o per chi sta progettando di passare le feste in coppia: questo mini centrotavola natalizio con candele è l’ideale per chi vuole unire elementi naturali e la calda luce delle feste. Immaginalo su una tavola rossa con i classici piatti bianchi di porcellana: elegantissimo.

Centrotavola natalizio moderno

La tradizione è fondamentale, ma ogni tanto fa bene aggiungere un tocco di modernità anche alle tavole delle feste natalizie. Perfetto per un pranzo d’auguri con gli amici, questo centrotavola di natale moderno diventerà un vero must in diverse occasioni. Non preoccuparti dell’altezza: non sarà di intralcio per le chiacchiere tra commensali

Centrotavola per Natale rettangolare

Le tavole delle feste spesso accolgono tante persone e, in men che non si dica, i tavoli si allungano e in questo caso è fondamentale rispettare le proporzioni anche quando si parla di centrotavola. Se cerchi qualcosa di semplice un vassoio in oro può essere la scelta giusta: aggiungi tre candele di altezze diverse, meglio se rosse, per uno stile semplice ma di grande effetto.

Centrotavola in legno per Natale

Lo stile Hygge e d’ispirazione scandi ci ricorda costantemente che la semplIciità è la via migliore sia per l’arredo che per gli accessori dedicata alla casa. Ovviamente non è da meno il centrotavola natalizio in legno che, in questo caso, è leggermente sbiancato: semplice e discreto. Basterà aggiungere una candela al centro per scaldare la tavola e scambiarsi i regali con il sorriso.

Centrotavola natalizio con tronco

Niente crea atmosfera durante le feste come un centrotavola di Natale con tronco e luci. Piccolo e poco ingombrante, questo accessorio per la tavola è l’ideale per chi vuole usarlo sempre e non solo nelle occasioni più importanti.

Centrotavola rosso natalizio

Un tocco di rosso per accendere lo spirito natalizio: aggiungere una piccola lanterna in metallo può essere una buona soluzione in alternativa al classico centrotavola natalizio. Aggiungi un cerino per illuminare la tua serata e, una volta finita la cena in compagnia, portala davanti all’albero di Natale per aggiungere ancora più atmosfera e scaldare gli animi.

Centrotavola Shabby per Natale

Le atmosfere della Provenza e dell'arredamento Shabby chic possono diventare parte integrante anche della holiday season. Questa coppia di portacandele, in vetro e metallo, uniscono lo spirito natalizio allo stile shabby e vintage. Ovviamente per il centrotavola natalizio non può o non deve mancare la sagoma a forma di cervo.

Centrotavola natalizio dorato

I più piccoli ameranno questo centrotavola natalizio dorato: renna e slitta sono gli elementi principali e, anche se manca Babbo Natale, potrai aggiungere questo piccolo accessorio alla tua tavola per rendere il tutto ancor più magico.

Centrotavola elegante per Natale

Il tuo vestito preferito, un maglione a tema, il trucco perfetto: tutti, per i pranzi e le cene di Natale, vogliamo apparire al massimo ed eleganza è la parola d'ordine. Stessa cosa vale per il centrotavola natalizio.

Se in questa selezione di centrotavola natalizi non ti soddisfa, qui puoi trovare tanti altri modelli e stili per i tuoi pranzi e le tue cene delle feste.

E ora a te la scelta: a portata di click naturalmente!

