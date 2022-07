U no stile di vita frenetico può rendere più difficile mantenere un corretto work balance. Ma sconfiggere le abitudini sbagliate - soprattutto quelle alimentari - è possibile e anche piacevole grazie a un nuovo prodotto targato Herbalife Nutrition

La vita sempre più movimentata, i ritmi serrati e frenetici nonostante le possibilità offerte dallo smart working. Se poi si aggiungono i mille impegni a casa, in famiglia e quella voglia, sacrosanta, di trasgredire ogni tanto e di lasciarsi andare... Tutto questo rende a volte più difficile raggiungere - o semplicemente mantenere - un corretto work balance.

Quelle cattive abitudini

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità gli italiani fanno scarsa attività fisica. Inoltre, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia (Fonte qui).

Se a questo si aggiungono lo stress per il lavoro, che spesso non lascia molto spazio alla vita privata, l'iperattività collegata alla richiesta di essere sempre connessi e disponibili, è facile rendersi conto che a farne le spese è lo stile di vita.

In particolare, lo stile alimentare, troppo spesso rilegato - erroneamente - a una posizione di secondo piano nella scala delle priorità.

Ed ecco che consumare tre pasti nutrienti al giorno può diventare complicato, con il rischio di finire a oscillare tra il digiuno e il consumo compulsivo di cibi non salutari, ma immediatamente disponibili.

Metti in borsa la barretta Herbalife Nutrition

Ma una via d'uscita, semplice e in più gustosa, c'è.

La prima regola è quella di non saltare mai i pasti - anche se si passa la giornata davanti al computer o tra una call e l'altra.

La seconda, avere cura che ogni pasto consumato sia nutrizionalmente bilanciato.

Herbalife Nutrition, azienda leader mondiale nel settore della nutrizione, fin dagli anni Ottanta lavora con l’obiettivo di aiutare le persone a condurre uno stile di vita più sano e più attivo.

Alla cattiva abitudine del "salto del pasto" oggi contrappone una equilibrata e gustosa soluzione: le Barrette F1 Express gusto Dark Chocolate.

Le Barrette F1 Express sono un sostituto del pasto nutrizionalmente bilanciato, grazie a una combinazione di proteine di alta qualità, fibre e 25 vitamine e minerali. Deliziose al gusto di Dark Chocolate, non contengono coloranti o edulcoranti artificiali. Le nuove Barrette F1 Express sono ideali anche per chi segue una dieta ipocalorica e desidera sostituire uno dei principali pasti giornalieri con un prodotto da sole 207 kcal, senza dover rinunciare al gusto. Ogni barretta, oltre ad una consistenza più sostanziosa, contiene, infatti, croccantini e gocce di cioccolato che sono state immerse e colate in un intenso cioccolato fondente.

Come utilizzare le Barrette F1 Express sostituto del pasto*

Seguire una dieta ipocalorica, sostituire due dei pasti principali della giornata con una Barrette F1 Express e consumare un terzo pasto nutriente, contribuisce al controllo del peso.

Dopo il percorso di dimagrimento, invece, sostituire un pasto al giorno con la barretta, associando nella giornata due pasti nutrienti, consumati a tavola con calma e consapevolezza, nel resto della giornata aiuta a mantenere il peso.

Stare meglio con se stessi, infatti, non significa rinunciare al cibo, ma solo scegliere ciò che ci fa bene.

*Consuma Formula 1 Express come sostituto del pasto. Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita. Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica che deve prevedere il consumo di altri alimenti e ad una regolare attività fisica. È necessario mantenere un adeguato apporto di liquidi. È importante seguire le modalità d’uso riportate in etichetta.