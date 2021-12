S e per farle mangiare ai bambini si fa fatica, anche gli adulti si mostrano poco sensibili ai vegetali. Cambia la situazione con questi trucchi

Il mondo vegetale è ricco di meraviglie, ma spesso non abbiamo il tempo per scoprirle. A volte, in pausa pranzo, non riusciamo ad andare oltre l'insalata o una zuppa, ma c'è un mondo di delizie vegetali che ci aspetta. Aggiungere più verdure alla nostra alimentazione non è una missione impossibile. Ribalta la situazione: una mano te la dà il banco surgelati.

Verdure vs bambini: che fare?

Come spiegano Carol Coricelli e Sofia Erica Rossi nel libro Guida per cervelli affamati (Il Saggiatore), nonostante l'abitudine eventualmente acquisita nel grembo materno, tra i 2 e i 6 anni i bambini fanno un sacco di capricci quando si tratta di mangiare alimenti con odori e gusti tendenti verso l'amaro. In più, sembra che il colore verde identifica gli alimenti più rifiutati dai piccoli commensali.

Dato che anche l'occhio vuole la sua parte, le autrici del volume suggeriscono un trucco a prova di bambino. Porta i tavola la frutta in forme geometriche giocose, e le verdure in pesti e zuppette. Un'altra strategia può essere quella della perseveranza: a quanto pare servono circa quindici pasti per familiarizzare con il cibo.

Un'altra idea per avvicinare i piccoli alle verdure è quella di coinvolgerli nella preparazione delle pietanze che mangeranno, lasciando spazio alla loro creatività. In più, se i bambini osserveranno gli adulti mentre mangiano le loro stesse pietanze, sarà più facile scatenare un comportamento imitativo che li porterà - presto o tardi - ad amare anche le verdure.

Ma variare resta la chiave. Infatti, lo psicologo e scienziato Paul Rozin ha scoperto che la monotonia della dieta è uno degli elementi che, a lungo andare, riduce la piacevolezza dei cibi. Con Crea Tu non corri questo rischio perché puoi scegliere tra 4, coloratissimi e salutari mix di verdure surgelate per offrire ai tuoi bambini piatti sempre diversi, sani e appetitosi.

Come convincere gli adulti

Anche gli adulti fanno fatica a mangiare le verdure. Non si tratta solo di una questione di gusti, ma anche di tempo. Pulire cavolfiori o biete per qualcuno sembra un'impresa impossibile e non tutti hanno la pazienza di preparare la schiscetta green per il giorno dopo.

Cosi ci si rifugia in cibi raffinati, dolci, grassi, poco acidi, insomma più comfort. Ma non è una gran decisione per il nostro corpo. Ma cambiare si può. Il trucco? Usare la fantasia. Preparare un minestrone e poi frullarlo con l'aiuto di un robot da cucina, permette di aggiungere verdure alla nostra dieta, senza sforzi eccessivi. L'elettrodomestico cucina, tu fai altro.

Tempi brevi e fantasia sono anche le parole d'ordine di Orogel, che con Crea Tu, porta in tavola verdure sempre diverse, da usare accanto a carne e pesce, ma anche per condire un primo o per farcire una torta rustica e, perché no, anche una pizza!

Il colore, i cubetti che rallegrano la geometria del piatto e, non ultimo, il sapore arricchito da spezie e erbe aromatiche ti aiuteranno a guardare – e gustare – in modo diverso anche le verdure.