8 idee lampo per svoltare a cena

I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua all'ultimo minuto? Niente paura: ecco la road map per creare una cena lampo, completa e nutriente, dall'antipasto al dolce

«Sorpresa! Stasera ci siamo autoinvitati a cena da te!». Il messaggio è arrivato nel pomeriggio, tu sei ancora al lavoro e i tuoi amici hanno deciso di farti una sorpresa che manda a carte quarantotto il tuo programma per la serata. Se non sei capace di dire di no, puoi organizzare una cena super in poche mosse e con un rapido passaggio al supermercato per qualche ingrediente salva-menu.

Prima di iniziare...

L'antipasto è la parte più facile da preparare. Basta qualche fetta di pane. magari da abbrustolire, e qualche pomodoro per mettere insieme un bellissimo piatto di crostini. Se vuoi dare un boost a questa preparazione tradizionale, spendi qualche minuto in più e divertiti con i Crostini con verdure grigliate e formaggio filante. Se ami le ciotoline, cimentati nella preparazione di una Pappa al pomodoro veloce e buonissima.

Il Primo

Verdure grigliate e speck sono la combinazione perfetta per un primo piatto di pasta da gustare caldo o freddo. Siamo sicuri che in casa tu abbia un pacco di pasta in dispensa e che dal super ti servirà solo qualche fettina di speck. Per le verdure, prova il mix di verdure Crea Tu di Orogel: già condite con spezie ed erbe aromatiche, sono pronte in 6 minuti. Giusto il tempo di cuocere la pasta, condire e andare subito a tavola. Puoi abbinare della salsiccia al Crea Tu Mix a base di Broccoli, Cavolfiore e Cavolfiore Romanesco per preparare delle Mezze maniche con salsiccia da leccarsi i baffi!

Il secondo

Dopo aver trionfato con il tuo piatto di pasta creativo, è ora di servire il secondo. Qui avrai bisogno di qualche minuto in più, ma potrai portare in tavola piatti saporitissimi come Pollo al latte di cocco e curry servito con crostoni di pane profumato oppure Cavolfiore arrosto alla curcuma con petto di pollo e rucola, in cui avrai insieme secondo e contorno. Le spezie sono l'ingrediente perfetto per movimentare la serata e far viaggiare i commensali da fermi, anche quando la ricetta si prepara in pochi minuti.